Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Einbrüche am Wochenende

Preußisch Oldendorf (ots)

In Preußisch Oldendorf ist es am Wochenende zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

Am Samstag suchten Kriminelle zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Haspelstraße auf und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. Dort durchsuchte man die Räumlichkeiten und erbeutete neben Bargeld auch Schmuck bevor man mutmaßlich über die Terrassentür das Gebäude wieder verließ.

Ebenfalls am Sonnabend brach man zwischen 15 und 21.30 Uhr in ein Zweifamilienhaus im Drosselweg ein. Hier kletterten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge auf den Balkon des Hauses, hebelten ein Glaselement auf und durchsuchten die Räume. Als ein Zeuge eine offenstehende Tür bemerkte, auf sein Klingeln jedoch keine Antwort erhielt, rief er die Polizei. Ob Gegenstände aus dem Haus entwendet wurden, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

In der Bergstraße brachen Unbekannte am selben Tag zwischen 18 und 19.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein. Nachdem man in Abwesenheit der Bewohner ein Badezimmerfenster aufgehebelt hatte, entwendete man aus der Wohnung Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu den Tätern werden von den Polizeiermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell