Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter verängstigt Autofahrerin

Minden (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hielt Donnerstagabend auf dem Parkplatz Schlagde einen alkoholisierten Mann auf. Dieser hatte zuvor die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen und dessen Fahrerin in Angst und Schrecken versetzt. Der Mindener wurde von alarmierten Einsatzkräften zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen. Die Petershägerin wurde nach dem für sie verängstigendem Erlebnis auf der Mindener Dienststelle von den Ermittlern betreut.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der 33-Jährige aus bisher unbekannten Gründen die Heckscheibe eines mittig der Schlagde geparkten Seats ein. Anschließend öffnete er die Fahrertür des Wagens und verängstigte die am Steuer sitzende Frau. Auf das Knallgeräusch sowie die Hilferufe der 38-Jährigen aufmerksam geworden, eilte der Zeuge zum Fahrzeug. Hier forderte er den Alkoholisierten auf, von der Frau abzulassen, dem der Mann auch nachkam. Kurze Zeit später übergab der 27-jährige Bad Oeynhausener den Tatverdächtigen an die eintreffende Streifenwagenbesatzung. Den Beamten war der Mann kein Unbekannter. Bereits eine halbe Stunde zuvor war er in einer Mindener Kneipe aufgefallen, wo er den Wirt verbal bedroht hatte. Hier war er dem Verweis aus der Gaststätte gefolgt.

Da sich der Mindener beim Einschlagen der Scheibe verletzt hatte, wurde er zunächst mit einem Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Nach ambulanter Behandlung und Annahme einer Blutprobe verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Dies konnte er am Freitagmorgen nach erkennungsdienstlicher Behandlung verlassen.

