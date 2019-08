Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wildunfall - Reh läuft vor PKW

Kirchen (ots)

Am Mittwoch 31.07.2019, gegen 22:05 Uhr befährt ein 56 jähriger mit seinem PKW die Bundesstraße 62 bei Kirchen-Freusburg in Richtung Siegen als ihm ein Reh vor das Fahrzeug läuft. Es kam zur Kollision zwischen Reh und PKW, es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

