Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ursache für Kellerbrand noch unklar - Ermittlungen der Polizei dauern an

Hüllhorst (ots)

Nach dem Kellerbrand in einem Wohnhaus am Reineburgweg in Hüllhorst-Oberbauerschaft am Mittwochabend steht die Ursache für das Feuer noch nicht abschließend fest.

Ein Experte der Mindener Kripo hatte die Brandstelle am Donnerstag genauer untersucht. Auch ein sogenannter Brandmittelspürhund der Polizei kam dabei zum Einsatz. Hinweise auf die Nutzung von Brandbeschleuniger oder eine technische Ursache für die Entstehung des Feuers fanden sich nicht. Weitere Ermittlungsergebnisse erhofft sich der Kriminalbeamte von Zeugenbefragungen in den kommenden Tagen.

Polizei und Feuerwehr waren gegen 18.30 Uhr von einem der drei Hausbewohner verständigt worden, nachdem die im Haus installierten Rauchmelder Alarm schlugen. Die Bewohner blieben unverletzt.

