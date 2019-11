Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Notorischer Ladendieb festgenommen

Lübbecke (ots)

Auf frischer Tat wurde am Dienstagnachmittag ein Ladendieb in einem Modegeschäft in der Lübbecker Innenstadt erwischt. Der Ladendetektiv hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den Einsatzkräften war er kein Unbekannter. Sie nahmen ihn fest und überführten ihn ins Mindener Gewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Polizeibekannte dem Amtsgericht Minden vorgeführt. Dies erließ Haftbefehl.

Der 35-Jährige betrat gegen 15 Uhr zusammen mit einer weiteren Person das Modegeschäft in der Lange Straße. Hierbei fielen sie dem Ladendetektiv auf. Während der Unbekannte das Geschäft ohne Ware verließ, versuchte der Wohnungslose unmittelbar danach eine hochwertige Jeans zu stehen. Dies konnte der Zeuge verhindern.

