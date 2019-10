Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Museum

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Museum

Nordenham. In der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 06:30 Uhr, wurde in die Räumlichkeiten des Museums an der Butjadinger Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Aus den Räumlichkeiten wurde anschließend eine geringe Menge Bargeld entwendet. Vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage wurden die Täter an ihrem weiteren Vorgehen gehindert und flüchteten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen gerne an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell