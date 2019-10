Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt +++ Unfall zwischen zwei Pkw

Delmenhorst (ots)

Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst. Bei einem Unfall auf dem Wiekhorner Heuweg kommt es am Montag, den 21.10.2019, zu einem Unfall, bei dem der beteiligte Mofafahrer leicht verletzt wurde. Gegen 09:30 Uhr befuhr der 25-Jährige Mofafahrer den Wiekhorner Heuweg in Richtung Brauenkamper Straße. Dort kommt er für kurze Zeit hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw zum Stehen und setzt unerwartet und ohne es in einer Form anzuzeigen zum Wenden an. Diese Situation erkennt die hinter ihm fahrende Suzuki Fahrerin zu spät und es kommt zum Zusammenstoß. Die 49-Jährige Delmenhorsterin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der junge Mann würde leicht verletzt. Der gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Unfall zwischen zwei Pkw

Delmenhorst. Zu einem Unfall zwischen zwei Pkw ist es am Montag, den 21.10.2019, gegen 11:00 Uhr, auf der Schönemorer Straße gekommen. Eine 49-Jährige aus Delmenhorst beabsichtigte mit ihrem Seat vom Parkstreifen in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah sie den von hinten anfahrenden und bevorrechtigen VW Passat eines 67-Jährigen Delmenhorsters. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Der Einsatz eines Rettungswagens war allerdings nicht notwendig.

Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

