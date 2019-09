Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Fußgänger von Pkw erfasst - Jugendliche stürzen mit Krad - Baustellendiebe unterwegs - Führerschein ist gefälscht - Diebe in der Bäckerei - Heckscheibe eingeschlagen - Zigaretten und Geld geklaut -

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Niederroßbach: Fußgänger übersieht Pkw -

Mit einer Fußgelenksfraktur sowie mehrere Prellungen muss ein Fußgänger in einem Siegener Krankenhaus behandelt werden. Der Senior wollte am Freitagabend (20.09.2019) die Ortsdurchfahrtsstraße überqueren. Er ließ einen Lkw passieren und trat auf die Fahrbahn, ohne auf den direkt hinter dem Laster folgenden Mazda zu achten. Der 41-jährige Fahrer im Mazda hatte keine Chance und erfasste den Haigerer. Der schleuderte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport nach Siegen.

Haiger-Rodenbach: Jugendliche Motorradfahrer stürzen -

Am Samstagnachmittag (21.09.2019) verunglückten auf der Landstraße zwischen Rodenbach und Niederroßbach ein Motorradfahrer und sein Sozius. Die beiden 16-Jährige waren mit einem Leichtkraftrad mit 125 ccm Motor unterwegs. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve geriet der Fahrer ins Schlingern, verlor die Kontrolle über die Honda und stürzte zu Boden. Das Bike rutschte gegen den Pfosten der Leitplanke. Die aus Haiger stammenden Jugendlichen trugen Verstauchungen und Prellungen davon, die im Dillenburger Krankenhaus behandelt wurden. Die Schäden an der Maschine belaufen sich auf mindestens 1.000 Euro.

Dillenburg-Frohnhausen: Baustellendiebe werden gestört -

Zwischen Samstagabend (21.09.2019) 20:30 Uhr und Sonntagmorgen (22.09.2019) 10:00 Uhr suchten Diebe einen Rohbau im Scheidweg auf. Die Täter ließen einen LED Baustellenstrahler im Wert von rund 100 Euro mitgehen. Die Diebe hatten sich weitere Beute zum Abtransport zurechtgelegt. Offensichtlich fühlten sie sich gestört und holten die Wertsachen nicht ab. Die Polizei sucht Zeugen, die die Diebe beobachteten oder denen Personen zur genannten Zeit im Scheidweg auffielen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Zusammenstoß mit Wild entlarvt Schwarzfahrer -

Weil er eine Bescheinigung für einen Wildunfall benötigte, suchte ein 38-jähriger Autofahrer die Polizeistation in der Frankfurter Straße auf. Gegen 11.30 Uhr am Freitagmorgen (20.09.2019) sprach er bei den Ordnungshütern vor. Diese sollten den Schaden in Augenschein nehmen und einen Verkehrsunfall aufnehmen. Hierzu händigte der in der Dominikanischen Republik geborene und ich Wetzlarer lebende Mann einen polnischen Führerschein aus. Der Führerschein hielt einer Dokumentenprüfung nicht stand - es handelte sich um eine Totalfälschung. Die Polizisten stellten das Dokument sicher und ermitteln nun wegen Urkundenfälschung sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Hüttenberg-Rechtenbach: Diebe in der Bäckerei -

Eine Bäckereifiliale in der Straße "Budenweisgraben" rückte in den frühen Morgenstunden (23.09.2019) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 03.40 Uhr und 04.05 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen. Dort brachen sie zwei Kassen auf und durchwühlten Schränke und Kommoden. Ihnen fiel Bargeld in noch nicht bekannter Höhe in die Hände. Angaben zu den Einbruchschäden können momentan ebenfalls noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe heute in den frühen Morgenstunden beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Burgsolms: Heckscheibe eingeschlagen -

In Burgsolms wurde die Heckscheibe eines silbernen Audis in der Straße "Am Oberhof" eingeschlagen. Die Täter schlugen zwischen 20:05 Uhr am Samstag und 06:45 Uhr am Sonntag zu. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Reiskirchen: Zigaretten und Geld gestohlen -

Zwischen Donnerstagabend (19.09.2919) und Freitagmorgen (20.09.2019) stahlen Unbekannte Zigaretten und Bargeld. Die Diebe brachen in das Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Kreuz" in Reiskirchen ein. Beim Einbruch hebelten die Täter die Tür des Geschäfts auf und ließen Beute im Wert von ca. 350 Euro mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell