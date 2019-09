Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfallflucht in der Dillenburger Uferstraße - zwei Radfahrer treffen frontal aufeinander - Biker stürzt vor Polizeistation - Kennzeichen in Wetzlar geklaut - Drogenfahrer in Altenkirchen erwischt -

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Spiegelunfall in der Uferstraße -

Im Zeitraum vom 15.09.2019 (Sonntag) bis zum 17.09.2019 (Dienstag) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Uferstraße einen blauen Opel Astra. Der Wagen parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 7. Beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den linken Außenspiegel des Astras und ließ einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Frontalcrash mit Radfahrern -

Mit jeweils leichten Verletzungen überstanden zwei Radfahrer gestern Abend (19.09.2019) einen Frontalcrash auf dem Gehweg der Hermannsteiner Straße. Gegen 20.30 Uhr war der 17-jährige Fahrer eines Pedelec von Niedergirmes in Richtung Hermannstein unterwegs. Ihm kam ein 29-jähriger Wetzlarer auf einem Fahrrad entgegen. Aus bisher nicht bekannten Gründen prallten die beiden Biker zusammen. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Der 17-jährige Aßlarer klagte über Schmerzen in der linken Schulter, sein Unfallgegner über Rückenschmerzen. Nach einer Untersuchung durch eine Rettungswagenbesatzung entschieden sich die beiden Männer eigenständig einen Arzt aufzusuchen.

Wetzlar: Kennzeichen geklaut -

Unbekannte stahlen zwischen Freitag (13.09.2019), 15:00 Uhr und Samstag (14.09.2019), 09:00 Uhr in der Breiten Straße ein Autokennzeichen. Die Täter ließen das vordere Kennzeichen WZ-MK 53 eines silbernen Peugeot mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Sturz ohne Helm -

Am Donnerstag (19.09.2019) verletze sich gegen 23:30 Uhr ein Fahrradfahrer leicht nach einem Sturz. Der in Wetzlar wohnende Radfahrer fuhr von Büblingshausen kommend die Frankfurter Straße in Richtung Wetzlarer Altstadt hinunter. Durch Unachtsamkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Bike und stürzte ohne Helm direkt vor der Wetzlarer Polizeistation. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Braunfels-Altenkirchen: Drogenfahrt gestoppt -

Weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter dem Steuer seines Golfes saß, wird sich ein 40-Jähriger nun verantworten müssen. Am Donnerstagnachmittag (19.09.2019) stoppte eine Streife der Wetzlarer Ordnungshüter den im Schöffengrund lebenden Mann im Sangerweg. Sie ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wache durchführte. Anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell