Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Berauscht zur Polizei gefahren - Unfallflucht in Sinn - Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus - Rechts vor links missachtet - Adblue eingefüllt - Auto aufgebrochen -

Dillenburg (ots)

--

Herborn: Berauscht bei der Polizei vorgefahren -

Ein Termin auf der Herborner Polizeistation entlarvte gestern Abend (17.09.2019) einen berauschten Autofahrer. Gegen 18.45 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Ford bei der Dienststelle in der Friedrich-Birkendahl-Straße vor. Er hatte einen Vernehmungstermin wegen einer zurückliegenden Drogenfahrt. Das rechtsmedizinische Gutachten seiner Blutprobe von Anfang August hatte ihm die Einnahme von Amphetamin sowie Cannabinoide nachgewiesen. Während der Vernehmung entdeckte der Polizist Anzeichen eines aktuellen Drogenkonsums. Der Breitscheider willigte einem Schnelltest ein, der ihm die Einnahme von THC nachwies. Es folgte eine Blutentnahme und eine zweite Anzeige wegen der neuerlichen Drogenfahrt.

Sinn: Zwei Autos demoliert und abgehauen -

In der Wiesenstraße beschädigte am vergangenen Wochenende ein flüchtiger Unfallfahrer zwei geparkte Autos. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 8.000 Euro. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Unfallfahrer vom Bienenweg in Richtung Edinger Straße fuhr. In Höhe der Hausummer 1 touchierte er zunächst einen Fiat Doblo und krachte anschließend ins Heck eines Opel Zafira. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Crash im Zeitraum vom 13.09.2019 (Freitag), gegen 22.00 Uhr bis zum 15.09.2019 (Sonntag), gegen 11.00 Uhr in der Wiesenstraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Siegbach-Eisemroth: Bikerin nach Sturz in Klinik geflogen -

Mit schweren - aber nicht lebensbedrohlichen - Verletzungen endete heute Morgen (18.09.2019) die Motorradfahrt einer 61-Jährigen. Die in Bad Endbach lebende Frau war gegen 10.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Eisemroth und Bad Endbach unterwegs. Auf der Gefällstrecke verlor sie in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen ihre Erstversorgung. Letztlich musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen werden. Die Schäden an ihrer Maschine belaufen sich auf mindestens 1.000 Euro.

Greifenstein-Arborn: Kopfschmerzen nach Zusammenstoß -

Weil eine 64-Jährige die Regel "rechts vor links" missachtete, prallten gestern Nachmittag (17.09.2019) auf der Straße "Auf dem Bühl" zwei Pkw zusammen. Die Breitscheiderin übersah gegen 15.20 Uhr eine Renaultfahrerin, die von rechts aus der "Schlagwiese" fuhr. Die Golffahrerin schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte in den Renault der 50-jährigen Mengerskirchenerin. Beide Frauen klagten an der Unfallstelle über Kopfschmerzen und wollte sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Die Höhe der Blechschäden können noch nicht beziffert werden.

Wetzlar-Hüttenberg: AdBlue im Tank -

Unbekannte schütteten in Hüttenberg AdBlue in den Kraftstofftank eines Ford Fiesta. Beim ersten Start kam es zu einem Motorschaden. Die Täter schlugen zwischen Freitag (30.08.2019) und Donnerstag (12.09.2019) in der Gießener Straße, in Höhe der Hausnummer 38, zu. Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Pkw-Scheibe aufgehebelt -

Unbekannte brachen am Dienstag (17.09.2019), zwischen 14:00 Uhr und 20:40 Uhr in der Tiergartenstraße in Wetzlar eine Autoscheibe auf. Aus dem grauen Audi nahmen die Täter eine Handtasche mit. An dem A3 blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zurück. Hinweise zu den Tätern erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell