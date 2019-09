Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Bagger und Schornsteinfeger-Mobil beschädigt - Scheibe eingeworfen - Mit Promille auf Rad unterwegs - Schwere Verletzungen nach Sturz mit Motorrad - Kennzeichen und Rüttelplatte geklaut -

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Baggerscheibe beworfen -

In der Berliner Straße vergriffen sich Unbekannte an einem Bagger. Das orangefarbene Arbeitsgerät stand in der Nacht von Mittwoch (11.09.2019) auf Donnerstag (12.09.2019) in Höhe der Hausnummer 5. Offensichtlich schleuderten Unbekannten etwas gegen eine Scheibe. Die Reparatur kostet ca. 300 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Schornsteinfeger-Mobil beschädigt und geflohen -

Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei bitte nach einer Unfallflucht in Ehringshausen um Mithilfe. Im Zeitraum vom 05.09.2019 (Donnerstag vergangener Woche) bis zum 09.09.2019 (Montag dieser Woche) nahm der Bezirksschornsteinfeger mehrere Termine in der Gemeinde war. Hierzu stellte er seinen schwarzen Citroen Berling mit Marburger Zulassung (MR-Kennzeichen) vor den verschiedenen Anwesen ab. An einem dieser Orte beschädigte ein Unbekannter die hintere Stoßstange seines Wagens und ließ einen Schaden von ca. 500 Euro zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Vandalismus oder versuchter Einbruch? -

Unbekannte ließen an der Schaufensterscheibe eines Hauses im Mühlweg einen Schaden von rund 300 Euro zurück. Sie zerstörten die etwa 2 x 3 Meter große Scheibe, stiegen aber offensichtlich nicht ein. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Täter am Donnerstagabend (12.09.2019) beobachtet? Wem sind dort zu dieser Zeit Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Mit Promille ins Straucheln geraten -

Auf 3,68 Promille brachte es der Alkoholtest eines Radfahrers, der auf dem Parkplatz "Lahnhof" gegen einen dort abgestellten Pkw gestoßen war. Gestern Abend (12.09.2019), gegen 19.00 Uhr wollte der 31-Jährige mit seinem Mountainbike an einem Audi SUV vorbeifahren, um auf den Lahnradweg zu gelangen. Direkt neben dem Q7 geriet er ins Straucheln und kam zu Fall. Er blieb unverletzt. Die Schäden am Audi belaufen sich auf rund 500 Euro. Der in Aßlar lebende Radfahrer musste sich auf der Wache in Wetzlar einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Braunfels-Neukirchen: Biker gestürzt -

Mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma musste ein verunglückter Motorradfahrer gestern (12.09.2019) in eine Frankfurter Klinik geflogen werden. Der 49-Jährige war gegen 11.00 Uhr mit seiner Suzuki auf der Landstraße zwischen Niederquembach und Kraftsolms unterwegs. Der Solmser verlor die Kontrolle über seine Maschine und schleuderte über die Fahrbahn. Die Maschine rutschte rund 150 Meter weit, bis sie im Graben zum Liegen kam. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung des Bikers. Letztlich transportierte ihn ein Rettungshubschrauber in die Frankfurter Klinik.

Braunfels-Bonbaden: Rüttelplatte und Kennzeichen verschwunden -

Baustellendiebe schlugen in der Nacht von Mittwoch (11.09.2019) auf Donnerstag (12.09.2019) im Philippsteiner Weg zu. Zudem griffen sich Diebe dort von einem Touran das hintere Kennzeichen. Zwischen 16.30 Uhr und 08.30 Uhr griffen sie sich die rund 380 kg schwere und 700 Euro teure Maschine vom Hersteller "Amman". Außerdem verschwanden das hintere Nummernschild "LDK-IT 300" aus einem Hof. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter die Baustellenmaschine mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten. Möglicherweise steht der Diebstahl des Kennzeichens in Zusammenhang mit dieser Tat. Wer hat die Diebe auf der Baustelle oder am grauen Touran beobachtet? Wem sind im Philipsteiner Weg in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib der Rüttelplatte oder des Kennzeichens machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

