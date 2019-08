Polizei Braunschweig

POL-BS: Gruppe von Kindern eventuell gefährdet - Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall an der Hamburger Straße

Braunschweig (ots)

19.08.209, 12.50 Uhr Braunschweig, Hamburger Straße

Nach der Anzeige einer 49-jährigen Frau wird gegen einen Fahrzeugführer wegen einer möglichen Gefährdung einer Gruppe von Kindern ermittelt.

Die Dame zeigte am Montagabend einen Vorfall vom Mittag an. Demnach war sie mit ihrem Fahrzeug auf der Hamburger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Ein ihr folgendes Fahrzeug hupte dauerhaft hinter ihr rund fuhr dicht auf ihren Wagen auf. An der Kreuzung zur Siegfriedstraße hielt die Frau dann im Linksabbiegestreifen, um die Hamburger Straße zurück in Richtung Wasserwelt zu fahren. Der drängelnde silberne Mercedes hielt direkt hinter ihr, so dass sie den Fahrer, der ungefähr Ende 30 war und dunkle kurze Haare und einen Vollbart hatte, auf sein Verhalten ansprach. Dieser beleidigte und beschimpfte die Frau.

Als die Ampel auf Grün sprang, soll der silberne Mercedes nicht über die Straße, sondern über die Schienen und den Fußweg gefahren sein, um so vor der Frau auf der Hamburger Straße stadteinwärts zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt soll eine Gruppe von Kindern in Begleitung einer Betreuerin gerade den Fußgängerüberweg in Richtung Gesundheitsamt passiert haben. Unter Umständen sind die Kinder oder die Betreuerin von dem Wagen behindert oder gefährdet worden.

Daher bittet das Polizeikommissariat Nord insbesondere diese Frau, sich telefonisch zur Klärung des Sachverhalts unter der Rufnummer 0531/476-3315 zu melden.

