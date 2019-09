Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Nach Tötungsdelikt in Wetzlar sucht Polizei Ersthelferin

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Nach dem Tötungsdelikt am 01.09.2019 im Magdalenenhäuser Weg sucht die Kriminalpolizei eine wichtige Zeugin. Im Anschluss an die tödlichen Schüsse fuhr diese Zeugin offensichtlich zufällig am Tatort vorbei. Sie stoppte und leistete Erste Hilfe. Nach bisherigen Erkenntnisse ist diese Frau Krankenschwester.

Die Ermittler suchen die Unbekannte als wichtige Zeugin und bitten sie sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

