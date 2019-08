Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkohol, Unfall, Flucht - Zeugen rufen die Polizei

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Dienstagabend (13.08., 13.30 Uhr) meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Straße Am Stadtgraben.

Ein Fiat-Fahrer hatte bei dem Versuch neben einem Citroen einzuparken, diesen beschädigt. Anschließen verließ der Mann den Parkplatz.

Während der Unfallaufnahme kehrte der 70-jährige Fiat-Fahrer zu seinem Fahrzeug zurück. Er war merkbar alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde ihm Blut entnommen.

Der Führerschein des Borgholzhauseners wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

