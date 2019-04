Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag wurde ein geparkter Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bergstraße beschädigt. Der 49-jährige Fahrer parkte seinen Pkw gegen 16.20 Uhr auf dem Oberdeck des Supermarktes. Bei seiner Rückkehr gegen 16.40 Uhr bemerkte er frische Kratzer an der Stoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich dann unerlaubt vom Tatort.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.

Personen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kim Schuck

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell