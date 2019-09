POL-LDK: - Autos zerkratzt - Unfallfluchten in Frohnhausen und Bicken - Verletze auf der A45 - Polizei kontrolliert Lokale - Nach "Heil Hitler"-Ruf Zeugen gesucht - Diesel geklaut - Zaun beschädigt....

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger-Haigerseelbach: Golf verkratzt -

Einen Schaden von rund 2.000 Euro ließen Unbekannte im Lack eines grauen Golfs zurück. Der VW mit Siegener Zulassung (SI-Kennzeichen) parkte zwischen dem 07.09.2019, gegen 12.45 Uhr und dem 08.09.2019, gegen 16.30 Uhr in der Straße "Am Eichhölzchen". Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Nach Parkplatzrempler geflohen -

Am Familienzentrum in der Straße "Am Scheidweg" ließ ein flüchtiger Unfallfahrer einen Schaden an einem dort geparkten Ford zurück. Der schwarzer Galaxy parkte am Donnerstag (05.09.2019), zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Elternparkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige den Van und ließ an der hinteren Stoßstange und einem Kotflügel Kratzer zurück. Die Reparatur wird mindestens 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Bicken: Spiegel abgefahren -

Nach einer Unfallflucht in der Leipziger Straße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Freitagabend (06.09.2019), gegen 22.15 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er war hinter einem weißen VW Bus hergefahren der von Bellersdorf kommend den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten grauen VW Passat abgefahren hatte. Anschließend fuhr der Unfallfahrer in der Ortsmitte weiter Richtung Siegbach. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall noch beobachtet? Wer kann Angaben zu dem weißen Bulli oder dessen Besitzer machen? Wo ist ein weißer Bulli mit frischem Unfallschaden an der Beifahrerseite aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar - A 45: Crash auf der Autobahn -

Zwei demolierte Fahrzeuge und sechs Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am späten Samstagabend (08.09.2019) auf der Sauerlandlinie. Gegen 23.45 Uhr löste der Fahrer eines Range Rovers die fatale Kettenreaktion aus. Der 22-Jährige war zwischen dem Autobahnkreuz Wetzlar und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost auf dem linken von zwei Fahrstreifen unterwegs. Offensichtlich unterschätzte der Ehringshäuser die Geschwindigkeit eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Golfs, zog zu früh herüber und touchierte den VW. Durch den Aufprall verlor die 25-jährige Golffahrerin die Kontrolle über ihren Wagen. Der durchfuhr eine Böschung und blieb im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Rover krachte in die Mittelleitplanke und blieb quer zur Fahrbahn auf der Autobahn stehen. Der Unfallfahrer und sein Beifahrer sowie die aus Nidda stammende Unfallgegnerin mit ihren vier Mitfahrern zogen sich leichte Verletzungen zu. Die wurden von Rettungswagenbesatzungen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert.

Wetzlar und Ehringshausen: Restaurant, Spielotheken und Shisha-Bar kontrolliert -

Wetzlarer Polizisten, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei, suchten im Laufe des Freitagabends (06.09.2019) mehrere Lokalitäten in Wetzlar und Ehringshausen auf. Die Ordnungshüter kontrollierten die Besucher eines Restaurants, zweier Spielhallen sowie einer Shisha-Bar. Gegen keinen der 33 Personen mussten Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Lediglich in einer Wetzlarer Shisha-Bar schritten die Polizisten gegen mehrere Jugendliche ein, die sich dort nicht hätten aufhalten dürfen. Sie mussten das Lokal verlassen. Den Betreiber erwarten nun Anzeigen wegen Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz.

Wetzlar-Dalheim: BMW zerkratzt -

Am Freitag (06.09.2019), zwischen 08.30 Uhr und 14.30 Uhr vergriffen sich Unbekannte an dem Lack eines im Berliner Ring geparkten "Dreier". Der BMW parkte auf dem Parkplatz P2 der "ERF-Medien". Mit einem spitzen Gegenstand trieben den Täter Kratzer in den vorderen Kotflügel der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Frau ruft "Heil Hitler" / Polizei bittet um Mithilfe -

Auf dem Fußgängerüberweg in der Franziskaner Straße rief eine Unbekannte "Sieg Heil". Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu der unbekannten Frau. Am Freitagnachmittag (06.09.2019), gegen 16.30 Uhr überquerte die Zeugin mit ihrem vierjährigen Sohn den Überweg. Ihr kam die Frau entgegen, die plötzlich "Heil Hitler" rief. Anschließend ging sie weiter in Richtung Avignon-Anlage. Die Frau war ca. 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß und von schlanker Statur. Sie trug eine blonde Hocksteckfrisur und war mit einer auffällig grünen Jacke sowie einer gelben Bluse bekleidet. Nach Einschätzung der Zeugin war sie Deutsche. Zeugen, die Angaben zur Identität der Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Zaun zerschnitten -

Einen Schaden von mindestens 200 Euro ließen Unbekannte in der Straße "Am Deutschherrenberg" an dem Zaun eines Grundstücks zurück. Zwischen Mittwoch (04.09.2019), gegen 16.00 Uhr und Freitag (06.09.2019), gegen 19.30 Uhr zerschnitten die Täter Teile des Zauns. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Diesel geklaut -

Auf der Baustelle in der Ludwig-Kerk-Straße schlugen am Wochenende Dieseldiebe zu. Sie knackten das Schloss des Tankdeckels eines orangefarbenen Lkw und saugten rund 300 Liter Kraftstoff ab. Aufgrund der Menge ihrer Beute geht die Polizei davon aus, dass die Täter mehrere Kanister abfüllten und mit einem Fahrzeug von der Baustelle in Sicherheit brachten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen dem 06.09.2019, gegen 14.00 Uhr und dem 09.09.2019, gegen 06.30 Uhr auf der Baustelle beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Waldgirmes: Scheibe an Schule eingeschlagen -

Am Wochenende trieben sich auf dem Gelände der Grundschule in der Pestalozzistraße Vandalen herum. Sie warfen oder schlugen eine Scheibe der Jungentoilette ein und ließen so einen Schaden von ca. 300 Euro zurück. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (06.09.2019) und Sonntagnachmittag (09.09.2019) beobachteten oder denen in dieser Zeit Personen dort auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

