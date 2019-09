Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Nach Tritt in Psychiatrie aufgenommen - Unfallfluchten in Haiger und Wetzlar - Crash in Wissenbach - Passat zerkratzt - Fahrrad gestohlen - 15-Jähriger baut Unfall mit Papas Van -

Dillenburg (ots)

Herborn: Tritt gegen Passantin / 28-Jähriger in psychiatrischer Einrichtung -

Nach einem Angriff auf eine 39-Jährige gestern Mittag (05.09.2019) in der Bahnhofstraße, wurde der 28-jährige Täter in einer psychiatrischen Einrichtung aufgenommen.

Gegen 12.50 Uhr lief die Herbornerin in Richtung Bahnhof und hatte ihren Blick auf ihr Handy gerichtet. Plötzlich hörte sie Gemurmel und schaute auf. Ein Mann stand direkt vor ihr und trat ihr völlig unerwartet in den Unterleib. Sofort danach lief er in Richtung Sparkasse davon. Die Frau suchte sofort Schutz in einem Geschäft und informierte die Polizei. Durch den Tritt trug sie leichte Verletzungen davon.

Während mehrere Streifen der Herborner Polizei nach dem Täter suchten, kehrte der zum Tatort zurück und konnte direkt festgenommen werden. Der 28-Jährige machte auf die Polizisten einen verwirrten und apathischen Eindruck. Sie nahmen den aus Somalia stammenden und in Herborn lebenden Mann fest und brachten ihn zunächst zur Dienststelle. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ordnete eine Bereitschaftsrichterin eine Blutentnahme an. Ein Arzt nahm ihm die Blutprobe ab. Letztlich nahm ihn eine psychiatrische Einrichtung auf.

Bereits am Donnerstagmorgen stand der 28-Jährige im Fokus polizeilicher Ermittlungen. Offensichtlich wegen mangelnder Deckung auf seinem Konto scheiterte eine Bargeldabhebung in der Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße. Aus Wut darüber, nahm er einen im Schalterraum stehenden Absperrpfosten, schlug damit auf den Geldautomaten ein und warf einen metallenen Flyerstand um.

Die Herborner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung.

Haiger: Beim Parken touchiert - Polizei sucht Zeugen -

Nach einem Parkplatzrempler am Freitag vergangener Woche (30.08.2019) in der Mühlenstraße bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr stand ein grauer Opel Corsa auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 10. Vermutlich beim Einparken touchierte ein unbekannter Autofahrer den Corsa am Heck und ließ einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg-Wissenbach: Linksabbieger trifft auf Gegenverkehr -

In der Ortsmitte von Wissenbach krachten gestern am späten Abend (05.09.2019) ein Peugeot mit einem Skoda zusammen. Keiner der Beteiligten wurde verletzt - allerdings mussten beide Pkw von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Gegen 23.30 Uhr wollte die 56-jährige Peugeotfahrerin von der B253 nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Superb. Der 50-jährige Skodafahrer aus Herborn konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit der Dietzhölztalerin zusammen. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Dillenburg-Frohnhausen: Passat zerkratzt -

Unbekannte zerkratzten zwischen Samstagabend (24.08.2019), 20.00 Uhr und Montagmorgen (16.08.2019), 10.00 Uhr die rechte Seite eines VW. Der graue Passat wurde an der Lindenstraße in Frohnhausen geparkt. Die Täter verursachten einen Lackschaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- Niederscheld: Mountainbike am Bahnhof gestohlen -

Am Dienstag stahlen unbekannte Diebe ein rotes Mountainbike der Marke "Rockrider". Der Besitzer befestigte das Rad um 15.00 Uhr an der Hauptstraße in der Nähe des Niederschelder Bahnhofs. Als er um 18.00 Uhr zurückkam, war das Mountainbike verschwunden. Das Fahrrad hatte einen Wert von etwa 400 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf: Jugendlicher hinterm Steuer / Vater auf dem Beifahrersitz -

Eine mehr als zweifelhafte Premiere feierte gestern Abend (05.09.2019) ein 15-Jähriger in der Straße "Schulberg". Er verursachte seinen ersten Verkehrsunfall als Fahrer eines Pkw. Gegen 18.45 Uhr war der Jugendliche am Steuer eines Vans auf dem Sonnenweg in Richtung Schulberg unterwegs. Am Ende der Straße bog von rechts eine 34-jährige Kia-Fahrerin in den Sonnenweg ab. Der 15-Jährige im Van krachte offensichtlich ohne zu bremsen in den Kia. Die Driedorferin im Kia, ihr Mitfahrer sowie der Jugendliche und sein Beifahrer blieben unverletzt. Beifahrer war der Vater des 15-jährigen. Warum der aus Syrien stammende und in Driedorf lebende Jugendliche seinen Vater chauffierte, kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Herborner Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie gegen seinen Vater wegen Zulassens des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Den Sachschaden an den beiden Pkw beziffert die Polizei auf mindestens 3.500 Euro.

Wetzlar: Fußgänger nach Unfallflucht in der Langgasse gesucht -

Wegen eines Fußgängers auf der Fahrbahn der Langgasse musste ein Linienbus am Donnerstag (05.09.2019) so weit nach rechts ausweichen, dass ein Bus einen geparkten Audi beschädigte. Gegen 12.00 Uhr war der Bus vom Haarplatz in Richtung Karl-Kellner-Ring unterwegs. In Höhe der Hausnummer 66 lief der Unbekannte auf die Fahrbahn, worauf der Busfahrer nach rechts lenken musste. Hierbei touchierte der Bus den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A3. Die Schäden an beiden Spiegeln summieren sich auf rund 300 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachteten und die Angaben zu dem zwischen 25 und 35 Jahre alten Fußgänger machen können. Hinweise nimmt der Unfallfluchtermittler der Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

