POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Bei Verkehrsunfall in Ellwürden leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 12. September 2019 in Ellwürden wurde die Fahrerin eines E-Bikes leicht am Knie verletzt.

Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 28-Jähriger in der Ellwürder Straße mit seinem PKW rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt. Hierbei übersah er aufgrund einer Hecke die von rechts auf dem Radweg kommende 66-jährige E-Bike-Fahrerin.

Diese wich aufgrund einer leichten Berührung mit dem PKW aus und kollidierte mit einem geparkten PKW. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

