POL-LDK: - Nach Überschlag leicht verletzt - Handtasche aus Skoda gefingert - Bank brennt - Bierkastendieb fährt berauscht Roller - Fahrerwechsel zahlt sich nicht aus

Haiger-Rodenbach: Überschlag fordert zwei Leichtverletzte-

Heute Morgen (19.09.2019) verunglückte eine 39-jährige Haigererin mit ihrer 7-jähriger Tochter. Beide waren in einem Opel Corsa auf der Landstraße zwischen Rodenbach und Haiger unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Haigererin verlor die Kontrolle über ihren Opel und schleudert nach links über die Fahrbahnen in den Straßengraben. Dort landete der Corsa auf dem Dach. Beide Insassen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Nach einer ersten Einschätzung einer Rettungswagenbesatzung kamen die beiden Verunglückten mit dem Schrecken davon, sie wurden zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Der Corsa hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Herborn: Handtasche aus Skoda erbeutet -

Mit einer Handtasche flüchtete ein Autoaufbrecher, nachdem er in einen in der Austraße geparkten Skoda gegriffen hatte. Der graue Fabia stand am Montag (18.09.2019), zwischen 17.30 Uhr und 19.40 Uhr gegenüber der Hausnummer 16. Offensichtlich ließ die Besitzerin eine Scheibe einen Spalt geöffnet. Der Dieb drückte die Scheibe herunter und griff sich die Tasche vom Beifahrersitz. Ihm fielen Bargeld, Ausweis, Führerschein, Versichertenkarten und eine Schülerkarte im Gesamtwert von rund 200 Euro in die Hände. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Leun: Bank brennt / Polizei sucht Zeugen -

Unbekannte steckten in der Burgsolmser Straße eine Bank in Brand. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter einen Brandbeschleuniger auf dem Holztisch einer Sitzgarnitur ausschütteten und entzündeten. Die Leuner Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 250 Euro, sie ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen an der Sitzgruppe in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun: Ladendiebstahl, berauscht Roller gefahren und offener Haftbefehl -

Mit dem Diebstahl einer Bierkiste im Leuner Rewe-Markt löste ein 31-Jähriger am Montagabend (16.09.2019) eine Reihe an Polizeimaßnahmen aus. Gegen 17.40 Uhr meldeten sich Mitarbeiter des Marktes bei den Wetzlarer Ordnungshütern. Ein ihnen persönlich bekannter Kunde war dabei beobachtet worden, wie er eine Kiste Bier stahl und anschließend mit seinem Roller davonfuhr. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Dieb bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten ermittelt wurde und er zudem einen Haftbefehl von rund 800 Euro offen hatte. An seiner Wohnanschrift wurde den Polizisten zunächst nicht geöffnet, obwohl ein Nachbar den 31-Jährigen kurz zuvor noch an einem der Fenster gesehen hatte. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an. Mit dem Schlüssel des Vermieters öffneten die Polizisten die Wohnung und nahmen den Gesuchten letztlich fest. In der Wohnung entdeckten sie eine geringe Menge an Marihuana, etwa 21 Gramm Amphetamin sowie Utensilien zum Portionieren von Drogen. Zudem stellten sie eine Luftdruckpistole samt Munition sicher. Der 31-Jährige musste mit auf die Wetzlarer Wache. Da er zuvor unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Roller unterwegs war, ordneten die Ordnungshüter eine Blutentnahme an. Weiterhin bezahlte der den offenen Haftbefehl. Danach durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen Ladendiebstahl, wegen seiner Drogenfahrt sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Braunfels: Fahrerwechsel zahlt sich nicht aus -

Nach einer Drogenfahrt zu Beginn der vergangenen Woche in Braunfels, ordneten Wetzlarer Polizisten beim Fahrer und dessen Mitfahrerin Blutentnahmen an. Am Montagnachmittag (09.09.2019) ermittelte eine Streife an der Wohnanschrift des 42-jährigen Braunfelsers. Währenddessen fuhr er gemeinsam mit seiner 42-jährigen Begleiterin in einem schwarzen Fiat Stilo vor. Sofort als er die Streife erkannte, setzte der Braunfelser zurück und fuhr davon. Da er den Polizisten als Konsument von Betäubungsmitteln bekannt ist, nahmen sie die Verfolgung des Fiats auf. Bis sie ihn im Wald zwischen Braunfels und Leun-Lahnbahnhof einholten, hatte der 49-Jährige offensichtlich die Sitzposition mit seiner Beifahrerin getauscht. Da beide offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen standen, ordneten die Polizisten Blutentnahmen an. Auf der Wache in Wetzlar nahm ihnen eine Ärztin Blutproben ab. Im Anschluss durften sie wieder nach Hause. Gegen beide ermittelt die Wetzlarer Polizei wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

