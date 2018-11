POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht Fahren unter BTM Einfluss

Bad Lauterberg (ots) - 37441 Bad Sachsa,Uffeplatz (kal) 27.11.2018, 10.45 Uhr

Am Vormittag des 27. November wurde in Bad Sachsa ein 41-jähriger Einwohner aus dem Landkreis Nordhausen im Rahmen einer Verkehrsüberwachungsmaßnahme überprüft, da er den Sicherheitsgurt in seinem Pkw nicht angelegt hatte. Bei dieser Überprüfung wurden dann Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine mögliche Drogenbeeinflussung hindeuten. Aus diesem Grund wurde dem Fahrzeugführer nun eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Sorgen um seinen Führerschein braucht sich der junge Mann nicht machen: er ist gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

