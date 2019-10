POL-PDTR: Oberstein. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Polizeidirektion Trier

In den frühen Morgenstunden des 06.10.2019 wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Kanaldeckel in der Straße Schönlautenbach, in unmittelbarer Nähe zur Diskothek Granada, herausgehoben. Hierdurch wurden die Kanalschächte, auch an teils unbeleuchteten Straßenabschnitten, freigelegt. Hinweise hierzu, auch insbesondere ob dadurch Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet wurden, nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 entgegen.

