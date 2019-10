Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Klüsserath

Klüsserath (ots)

In den frühen Morgenstunden ereignete sich am Sonntag, dem 06.10.2019, um circa 06:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Klüsserath. Dabei wurde ein Fahrzeug, das ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 36 geparkt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich (Tel: 06502-91570) in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Schweich

06502/9157-0

