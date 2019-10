Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubte Entsorgung von Altreifen

Hilscheid/Erbeskopf (ots)

Im Bereich des Parkplatzes am Erbeskopf unmittelbar angrenzend an die L 164 wurden mehrere Pkw-Reifen unerlaubt von einem unbekannten Verursacher abgelagert. Als Tatzeit wird der Samstag, 05.10.2019 09.00 Uhr auf Sonntag, 06.10.2019 09.40 Uhr angenommen. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. In den letzten Wochen häufen sich solche illegalen Reifenablagerungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Morbach. Ob zwischen den einzelnen Feststellungen ein Zusammenhang besteht, ist jedoch noch nicht geklärt. Zeugenhinweise bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Morbach.

