Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schläger flüchteten von Schönlautenbach mit schwarzem Mercedes (verm. C-Klasse)in Fahrtrichtung Kirn

Idar-Oberstein (ots)

4 bisher unbekannte Personen fuhren am heutigen Samstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, in der Schönlautenbach in Idar-Oberstein hinter einem Pkw her und forderten diesen mittels Lichthupe zum Anhalten auf. Die vier Personen schlugen nach dem Anhalten auf zwei 2 aussteigende Männer ein, welche leichte Verletzungen erlitten. Die Unbekannten flüchteten mit einem schwarzen Mercedes (vermutlich C-Klasse) mit KH-Kennzeichen in Richtung Kirn. Wer kann Hinweise zu den 4 Männern und dem Mercedes eben?

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.piidar-oberstein@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell