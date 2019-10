Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Smartphones

Morbach, Sportgelände (ots)

Am Donnerstag den 03.10.2019, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter, aus der Umkleidekabine des Sportlerheims in Morbach, insgesamt drei Smartphones. Der Diebstahl fand während der Trainingszeit der Fußball A-Jugend statt. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Sportzentrums wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

