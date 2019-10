Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft

Schweich (ots)

Zu einem Einbruch in ein Geschäft für Kindermode kam es im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr bis Freitag in der Brückenstraße in Schweich. Bisher unbekannte Täter drangen in das Geschäft ein und entwendeten Ware und Bargeld. Insgesamt entstand Schaden im 5stelligen Bereich. Möglicherweise wurde das Diebesgut in Gelben Säcken (Recycling) abtransportiert. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich an die Polizeiinspektion Schweich (06502-91570).

