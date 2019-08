Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch in Souterrainwohnung

Herdecke (ots)

In der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagnachmittag drangen Einbrecher durch die Terrassentür in eine Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Rostesiepen ein. Sie hebelten gewaltsam die zum Garten gelegene Tür auf und gelangten so in die Wohnung. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

