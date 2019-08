Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kleinkraftradfahrer

Herdecke (ots)

Am 02.08.2019, gegen 20:15 Uhr, befährt ein 59 Jähriger Breckerfelder mit seinem Kleinkraftrad die Dortmunder Landstraße in Fahrtrichtung Herdecke. In Höhe der Kreuzung Vaerstenberg, wird er von einem 22 jährigen Dortmunder Pkw-Fahrer, der in den Kreuzungsbereich einfährt, übersehen. Im Rahmen eines Ausweichmanövers kommt der Kleinkraftradfahrer zu Sturz. Er verletzt sich dabei leicht.

