Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl aus Baustellenfahrzeugen

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom 02.10.2019, 18 Uhr bis 04.10.2019, 07:30 Uhr, kam es an einer Baustelle an der B 327 zwischen der Ortslage Hermeskeil und dem Kaufland zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff aus vier Baustellenfahrzeugen. Insgesamt wurden ca. 140l Diesel aus zwei kleinen Baggern, einem Unimog und einem größeren Bagger gestohlen. An einem der Fahrzeuge wurde das Tankschloss aufgebrochen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503 91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



