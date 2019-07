Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking/ Werkzeug gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (10. Juli) im Zeitraum zwischen 14 und 15 Uhr in eine Lagerhalle in der Bauerschaft Esking in Billerbeck eingebrochen. Die Täter erbeuteten diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

