Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Fabianus-Kirchplatz

Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim. Die bislang unbekannten Täter beschädigten die Scheibe einer Terrassentür, vermutlich mittels eines Steins. Es gelang den Tätern nicht ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Beschädigungen entstanden im Zeitraum von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstag, 20 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

