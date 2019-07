Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Spiekerhof/ Wäschetrockner brennt im Keller

Coesfeld (ots)

Im Waschkeller eines Mehrfamilienhauses am Spiekerhof in Dülmen hat am Dienstagnachmittag (9. Juli, 16.30 Uhr) ein Wäschetrockner gebrannt. Ein Hausbewohner hatte den Qualm bemerkt und die Einsatkräfte alarmiert. Die Feuerwehr Dülmen löschte den Brand und lüftete das Gebäude. Alle Hausbewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Sie konnte nach Einsatzende in ihre Wohnungen zurückkehren. Brandursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

