Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bechtrup/ Gegenstände kokeln auf Herd

Coesfeld (ots)

Die Feuerwehr Lüdinghausen und die Polizei wurden am Dienstagabend (9. Juli, 17.05 Uhr) zu einem Schwelbrand in einem Hauswirtschaftsraum eines Wohnhauses in der Lüdinghauser Bauerschaft Bechtrup gerufen. In dem Raum entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Nach ersten Erkenntnissen waren Gegenstände, die auf einem Herd abgestellt waren, verkohlt und zum Teil in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

