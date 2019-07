Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Charleville-Mezieres-Platz/ Einbruchsversuch in Schule

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am späten Dienstagabend (9. Juli) versucht, in die Hermann-Leser-Realschule am Charleville-Mezieres-Platz in Dülmen einzubrechen. Die Alarmanlage löste um 23.23 Uhr aus. An einer Tür wurden zwei Hebelspuren festgestellt. Der oder die Täter gelangten nicht ins Gebäde. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

