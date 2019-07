Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Billerbecker Straße/ Verletzte bei Gasexplosion

Coesfeld (ots)

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus an der Billerbecker Straße in Darup sind am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr zwei Anwohner schwer verletzt worden. Die 77-jährige Hausbewohnerin erlitt Verbrennungen. In einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihren 79-jährigen Ehemann brachte der Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus. Ursache der Explosion war möglicherweise ein technischer Defekt an einem mit einer Propangasflasche betriebenen Herd im Keller. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Durch die Wucht der Explosion wurde das Gebäude beschädigt. Ein Statiker wurde zur Schadensbegutachtung hinzugezogen.

