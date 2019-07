Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünfte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Tötungsdelikt in Borgholzhausen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / Borgholzhausen - Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Paar fanden Ermittler der Kriminalpolizei den Mann und konnten ihn identifizieren.

Zeugenhinweise brachten die Ermittler auf die Spur zum gesuchten Mann. Dieser wurde zusammen mit einer Frau als Zeuge im Fall der getöteten 86-Jährigen gesucht. Nach ersten Befragungen geht die Polizei davon aus, dass er in keinem Zusammenhang mit der Tat steht. Zu der Tat selbst konnte er keine Angaben machen. Die Polizei fahndet weiterhin nach der Frau, die sich am Freitagnachmittag des 07.06.2019 in der Nähe des Mehrfamilienhauses an der Wellingholzhauser Straße aufgehalten haben soll.

Die Mordkommission Wellingholzhauser bittet die Frau, sich zu melden. Wer Hinweise zu der Frau geben kann, möge sich ebenfalls unter der 0521-5450 melden.

Erste Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4292432

Zweite Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4293909

Dritte Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4302020

Vierte Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4306075

