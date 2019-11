POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.11.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Auf Drogen auf dem E-Scooter

Dass Drogen und Straßenverkehr keine gute Kombination sind, hat am Dienstag Vormittag ein 31-Jähriger in Bad Mergentheim erlebt. Er war auf dem Radweg an der Igersheimer Straße mit seinem E-Scooter unterwegs, als er von einer Streife, wegen einer fehlenden Versicherungsplakette kontrolliert wurde. Nur seine Identität wollte er erstmal nicht verraten, und machte falsche Angaben zu seiner Person. Und auch sonst verhielt er sich seltsam, was die Beamten dazu veranlasste einen freiwilligen Drogentest anzubieten. Den hat er auch gemacht - und wurde positiv auf THC getestet. Die Fahrt war damit vorbei.

Wertheim: Mülldiebe unterwegs

Was die wohl mit so viel Müll wollten? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Wertheim-Bettingen zwei volle Mülltonnen geklaut. Die Biotonne, die zur Entleerung auf der Straße stand, blieb unberührt. Zeugen, die die Tonnendiebe im Hirtenhäuslein beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

A81/Ahorn: LKW kippt um und begräbt Fahrer unter sich Einmal am Hang geparkt, und schon ist es passiert. In einer Baustelle, auf der A81 auf Höhe von Ahorn, ist am Donnerstag Morgen ein LKW umgekippt. Das Fahrzeug stand auf unebener Fläche und ist beim Entladen einfach umgekippt. Dabei wurde der Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert und von seinem Gefährt unter sich begraben. Glücklicherweise kam er mit leichten Blessuren davon, eine Platzwunde wurde von Rettungskräften behandelt.

