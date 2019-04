Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Offizielle Amtsübergabe der Inspektionsleitung der Bundespolizei Dresden

Bild-Infos

Download

Dresden

Bereits am 7. Januar 2019 übernahm Polizeidirektor Rico Reuschel die Leitung der Bundespolizei Dresden vom Leitenden Polizeidirektor Jörg Scheeser. Am 12. April 2019 erfolgte nun die offizielle Einführung in das Amt im Prinz-Eugen-Saal in der Offizierschule des Heeres.

Auf Einladung des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Pirna Jörg Baumbach, folgten die geladenen Gäste dem Festakt.

Der Erste Bürgermeister der Stadt Dresden, Herr Detlef Sittel, richtete ein Grußwort an die Anwesenden.

Die Örtlichkeit in der Graf-Stauffenberg-Kaserne war ganz bewusst ausgewählt und spiegelt die gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr wider.

Die Bundespolizei Dresden, mit Ihren rund 400 Mitarbeitern, ist im

Bereich zwischen Riesa und Pirna sowie Freiberg und Bischofswerda mit

den Revieren Hauptbahnhof Dresden und Flughafen Dresden International

für grenzpolizeiliche, bahnpolizeiliche und Aufgaben der

Luftsicherheit zuständig.



