Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Brand in einem Büro- und Wohngebäude in der Augsburger Straße ist am frühen Sonntagmorgen (15.12.2019) ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Anrufer meldete um 01.19 Uhr eine starke Rauchentwicklung. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Die Bewohner des Gebäudes brachten sich selbst in Sicherheit und konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in das Gebäude zurückkehren. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell