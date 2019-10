Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Bachschemm - Pkw-Brand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Montagmorgen (21.10., 01.27 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Pkw-Brand auf einem Parkplatz an der Straße Am Bachschemm informiert.

Der Feuerwehr gelang es das Feuer zeitnah zu löschen.

Ein VW brannte vollständig aus. Ein daneben stehender Seat wurde durch die hohe Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursachenermittler der Polizei Gütersloh haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach, ist Brandstiftung als Ursache nicht auszuschließen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 13000 Euro.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Zeitraum rund um den Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

