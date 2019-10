Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (20.10.) meldete sich ein 25-jähriger Mann bei der Polizei. Er gab an, gegen 01.30 Uhr mit dem Fahrrad den Reinkeweg entlang gefahren zu sein, als ihm in Höhe einer Fußgängerbrücke durch drei bislang unbekannten Männern der Weg versperrt wurde.

Daraufhin kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Weiterhin kam es den Angaben des 25-Jähriigen nach zu körperlichen Übergriffen, bei welchen sich dieser verletzte.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die bislang unbekannten Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Alle waren zwischen 25 und 26 Jahre alt, ca. 185 cm bis 190 cm groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat die beschriebenen Personen in der Nacht beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell