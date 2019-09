Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rentnerin Geldbörse aus Handtasche geklaut

Bergisch Gladbach (ots)

Unbemerkt hat ein Unbekannter gestern (12.09.) einer 79-Jährigen beim Einkaufen an der Mülheimer Straße die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.

Die Rentnerin war mit ihrem Ehemann gegen 11.15 Uhr in einem Discounter einkaufen. Im Eingangsbereich holte sie aus ihrer Umhängetasche ihr Portmonee und entnahm eine Einkaufsliste. Gemeinsam arbeiteten beide diese Liste ab und packten alles in den Einkaufswagen. An der Kasse wollte die Geschädigte die Ware bezahlen, da merkte sie, dass die Geldbörse mit ihren persönlichen Papieren sowie dem Bargeld fehlte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

