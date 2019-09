Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher stehlen abgerissene Außenlampe

Bergisch Gladbach (ots)

In der Straße Am Winkel haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.09. , 22.30 Uhr auf den 12.09., 10.00 Uhr) eine Außenlampe abgerissen und sind anschließend geflüchtet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter einbrechen wollten, jedoch gestört wurden. Nachdem sie die Lampe von der Holzverkleidung des Eingangs an dem Einfamilienhaus gerissen hatten, flüchteten sie damit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

