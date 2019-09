Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Senioren betrogen

Bergisch Gladbach (ots)

In Bergisch Gladbach fielen am Mittwoch (11.09.) zwei Senioren Betrügern zum Opfer.

Der erste Vorfall ereignete sich um die Mittagszeit, als zwei unbekannte Männer in der Straße Im Lehmstich einen 89-Jährigen Bergisch Gladbacher in ein Gespräch verwickelten und im Laufe der Unterhaltung fragten, ob er Zahngold bei sich zuhause gelagert hätte. Da seine Frau kürzlich verstorben war und er eine Todesanzeige in der Zeitung veröffentlich hatte, schöpfte der 89-Jährige Verdacht und meldete den Vorfall der Polizei.

Zu einem weiteren Betrugsversuch kam es gegen 14:30 Uhr, als ein 82-Jähriger einen Gewinnbenachrichtigungsanruf erhielt. Der Senior sollte vorab 3700 Euro an einen unbekannten Täter überweisen, damit der Gewinn ausgezahlt werden könne.Beim Ausfüllen des Überweisungsträgers kamen dem 82-Jährigen Zweifel an der Geschichte, sodass er einen Freund kontaktierte, der dann die Polizei verständigte. (ma)

