Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (336/2019) Aktuelle Information zum Unfall auf der A 7 - Zwei Klein-LKW und ein PKW involviert, vermutlich mehrere Verletzte

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Aktuell vorliegenden Informationen zufolge, sind in den Unfall auf der A 7 bei Göttingen (siehe unsere Erstmeldung Nr. 335 vom heutigen Tage) zwei Klein-LKW und ein PKW verwickelt. Es sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Der Verkehr in Richtung Kassel staut sich bereits über mehrere Kilometer zurück.

Die Vollsperrung der A 7 wird deshalb in Kürze von der AS Göttingen-Nord auf die AS Nörten-Hardenberg vorverlegt.

Es wird dringend empfohlen, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

