Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 34-Jährige mit Drogen am Steuer erwischt

Bergisch Gladbach (ots)

Dienstagabend (10.09.) hielten Beamten gegen 22:45 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eine 34-jährige Bergisch Gladbacherin an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand. Außerdem führte sie in ihrer Tasche Marihuana mit. Die Frau gab an, am Abend zuvor THC und Amphetamine zu sich genommen zu haben. Sie wurde zwecks Blutprobenentnahme mit auf die Wache genommen und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr bis zum vollständigen Betäubungsmittelabbau untersagt. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell