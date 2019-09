Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zusammenstoß zweier PKWs: 40.000 Euro Sachschaden

Burscheid (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.09.) kollidierte ein 82-jähriger VW-Fahrer aus Leichlingen auf der Kreisstraße Nagelsbaum mit einem 22-jährigen Jaguar-Fahrer.

Gegen 08:00 Uhr fuhr der Leichlinger mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 9 (Nagelsbaum) in Richtung Landsstraße 291. Als der Senior an der Einmündung der Landstraße 291 nach links in Richtung Burscheid abbiegen wollte, übersah er den in Richtung Pattscheid fahrenden vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen. Der Gesamtschaden beträgt circa 40.000 Euro; beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Remigius Krankenhaus nach Opladen gebracht. (ma)

