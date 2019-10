Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Reifen von Auto gestohlen - ZEUGEN GESUCHT

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Sonntagabend, 19.30 Uhr bis Montagmorgen, 07:00 Uhr montierten eine oder mehrere unbekannte Personen die Reifen samt Felgen eines Daimler-Benz ab, der auf einem P+M Parkplatz an der B3 in Schriesheim abgestellt war. Das Auto wurde anschließend auf vier Steinen abgestellt. Ob ein Zusammenhang zu einem Reifendiebstahl in Heidelberg-Handschuhsheim im gleichen Tatzeitraum besteht, wird derzeit geprüft. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim (06203-61301) oder dem Polizeirevier Weinheim (06201-10030) zu melden.

