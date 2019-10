Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Nach Pkw-Aufbruch im Juli 2019 - zwei Tatverdächtige ermittelt

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Wie bereits berichtet, brachen am Donnerstagabend, 04. Juli, gegen 23 Uhr unbekannte Täter im Rindenweg im Stadtteil Gartenstadt einen weißen VW-Golf auf und entwendeten daraus eine Geldbörse. Die Geldbörse wurde wenig später in Tatortnähe von einem Zeugen wieder aufgefunden. Aufgrund gesicherter Fingerspuren an der Geldbörse konnte zwischenzeitlich ein 17-jähriger Jugendlicher als Tatverdächtiger ermittelt werden.

In der Tatnacht wurde zudem, ebenfalls unweit des Tatorts, ein 18-Jähriger festgestellt und kontrolliert. Inwiefern er an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen vom Haus des Jugendrechts Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

