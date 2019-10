Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbrüche in sechs Wohnungen; Zeugen dringend gesucht

Heidelberg (ots)

Vermutlich ein und dieselben Täter brachen zwischen Mittwoch, den 2. Oktober und Sonntag, den 6. Oktober in insgesamt sechs Wohnungen in der Südstadt ein. Betroffen waren vier Wohnungen in der Görresstraße (Tatzeit: Do., 13 Uhr - Fr., 09 Uhr) und jeweils eine Wohnung in der Panoramastraße (Tatzeit: Do., 09 Uhr - Fr., 19.30 Uhr) und der Eichendorffstraße (Tatzeit: Mi., 20 Uhr - Sonntag, 22.40 Uhr)

Über einzelne Taten wurde bereits in den vergangenen Tagen berichtet.

Der oder die Täter durchsuchten Räume, Schränke und Kommoden. Auch einige Tage nach den Taten steht der Diebstahlschaden noch nicht fest. Der Sachschaden dürfte sich allerdings auf mehrere tausend Euro belaufen, da zum Teil Türen und Fenster brachial aufgebrochen wurden.

Zeugen, denen während der Tatzeiträume, insbesondere am Donnerstag, dem Tag der deutschen Einheit (Feiertag), zwischen 09 - 21.30 Uhr, verdächtige Personen und Fahrzeuge in der gesamten Südstadt auffielen, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

